Centenario dell'Aeronautica Militare: la 46ª Brigata Aerea apre le porte ai visitatori

In occasione dei 100 anni dalla fondazione dell'Aeronautica Militare, che ricorre Il prossimo 28 marzo, la 46ª Brigata Aerea apre i suoi eventi il 27 marzo alle 21:30 in Piazza dei Miracoli dove la Torre di Pisa verrà illuminata con il Tricolore.

La giornata sarà ricca di avvenimenti come la visita ai velivoli in mostra statica, la dimostrazione delle attività e di alcune capacità della Brigata Aerea come ad esempio caricamento e procedure di uscita delle barelle in biocontenimento come avvenuto durante l’emergenza Covid-19, ambulanze per i trasporti sanitari, materiali e mezzi di soccorso in supporto alla Protezione civile e i Vigili del fuoco.