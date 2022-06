Pisa festeggia la Festa della Repubblica, Conti: "Lanciamo un messaggio di speranza"

Le operazioni per la celebrazione della Festa della Repubblica sono iniziate di buon mattino oggi, giovedì 2 giugno, nella splendida cornice di Piazza dei Miracoli. A fare gli onori di casa il sindaco Michele Conti, che ha rivolto un caloro saluto "al prefetto di Pisa Luisa D’Alessandro, rappresentante del Governo sul nostro territorio e punto di riferimento per tutti noi rappresentanti delle istituzioni locali. Saluto e ringrazio per la presenza e la costante collaborazione tutte le autorità civili, militari e religiose presenti; saluto infine tutti i cittadini che hanno voluto condividere con noi questa importante cerimonia per la Festa della Repubblica". "E’ un 2 giugno particolare quello che ci apprestiamo a celebrare - ha proseguito il sindaco - che cade in un periodo storico in cui le nostre comunità, il nostro Paese, attraversano sentimenti di incertezza e preoccupazione, dovuti alla combinazione fra la crisi sanitaria ed economica conseguenti al Covid a cui, purtroppo si è aggiunta la crisi internazionale provocata dalla guerra in Ucraina mossa dalla Russia di Putin".

"In questa piazza, patrimonio dell’Unesco e crocevia di turisti e culture provenienti da tutto il mondo, stamani hanno risuonato le note dell’inno nazionale. In questa stessa piazza, dopo il primo lockdown, ci ritrovammo tutti insieme nel giorno in cui i monumenti riaprivano ai turisti, per lanciare al mondo intero un messaggio di fiducia e di ripartenza. La comunità pisana era tutta qui rappresentata, compresi i medici e gli infermieri che erano in prima linea, vestiti di bianco: il bianco delle nostre camicie e del marmo delle nostre meraviglie da contrapporre al buio del periodo che stavamo attraversando e che, lo sappiamo solo oggi, sarebbe proseguito nei mesi successivi dopo una breve pausa estiva".

"Oggi da qui dobbiamo riprendere e rilanciare di nuovo quel messaggio di speranza consapevoli che, nei momenti difficili, dobbiamo rimanere ancor più saldi e uniti dai valori di libertà, pace e democrazia sui quali è stata fondata la Repubblica 76 anni fa. Una Repubblica, una Patria fatta di persone, di passione, di umanità e solidarietà, caratteristiche che sono emerse in tutta la loro limpidezza durante i mesi difficili trascorsi. Prima durante la pandemia e poi con la mobilitazione per il popolo ucraino, con azioni di generosità e altruismo che abbiamo potuto apprezzare anche nella nostra città. Alcuni di questi cittadini, che si sono distinti per l’impegno civile e professionale nella nostra comunità, riceveranno oggi dal prefetto di Pisa le onoreficenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A tutti loro vanno le mie più sentite congratulazioni".

Conti ha concluso così: "Chi rappresenta le istituzioni pro tempore ha oggi un compito gravoso, che riguarda l’assunzione di decisioni anche complesse che interpretano i sentimenti delle comunità rimanendo sempre nel solco del superiore interesse nazionale. Un ruolo da interpretare con impegno e dedizione, affinché sia di esempio e di sprone per tutta la comunità, auspicio di ripartenza, energia per l’Italia che saprà essere, come lo è sempre stata, degna delle sfide che il futuro le riserva. Grazie, viva l’Italia, viva la Repubblica".