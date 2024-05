L’Associazione San Tommaso in Ponte, che ormai da anni sostiene il Progetto Homeless, ha organizzato una cena speciale per gli ospiti dell’asilo notturno di via Conte Fazio. Domenica 19 maggio, in collaborazione con AnitA Osteria, verrà proposto un menu a base di pesce che prevederà:

Sformatino con crema calda di patate

Farro di verdure croccanti

Crostino con mousse di mare

Frittura di calamari e gamberi

Patate al forno

Gelato offerto da Gelateria De' Coltelli

Ospiti, operatori della struttura e volontari dell’associazione trascorreranno assieme una piacevole serata tra chiacchiere e buon cibo.