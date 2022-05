La Round Table di Pisa al fianco dell'Agbalt per i bambini malati

Si è svolta sabato 30 aprile, nella bellissima cornice del Palazzo dei Dodici in piazza dei Cavalieri, organizzata dalla Round Table di Pisa, la cena di gala all'insegna della solidarietà e dell'arte. Scopo del Gala dei 12 raccogliere fondi per sostenere le attività di Agbalt, l'associazione che assiste i bambini in cura a Pisa per tumori e leucemia e che offre un alloggio per le famiglie che vengono da ogni parte d'Italia e persino dall'estero.

Nel corso della cena, gli invitati hanno potuto assistere e godere delle esibizioni musicali del maestro di pianoforte e direttore d'orchestra, nonché direttore artistico di Andrea Bocelli, Carlo Bernini, del violinista Enrico Bernini e di altri artisti che si sono esibiti magnificamente durante la serata.

“É stata una serata magica all'insegna dell'amicizia e della solidarietà - le parole del presidente di Round Table 57 Pisa Michael Fontanelli - per sostenere lo straordinario lavoro e la totale dedizione di Agbalt a favore dei bambini che lottano ogni giorno contro terribili malattie. Ringraziamo tutti coloro che hanno accettato il nostro invito, gli artisti e gli sponsor che hanno permesso la riuscita della serata. Siamo davvero grati per il contributo che ogni persona ha offerto e vi ringraziamo di cuore. Per noi la Round Table è questo: persone che collaborano insieme per aiutare altre persone”.

Particolarmente toccanti le parole del vicepresidente dell'Agbalt Paolo Regolini quando nel corso della serata ha citato una lettera dei bambini dell'Agbalt indirizzata ai donatori: “Caro amico ti voglio ringraziare per avermi pensato e per avermi fatto capire che il mio mondo non si è chiuso in quattro mura, ma che c'è qualcuno che mi pensa e mi aspetta. Il tuo gesto mi ha portato un messaggio importante: anche per me ci sarà un domani. Sono certo che insieme ce la faremo, perché ho capito che camminare insieme è più facile”.

Sponsor dell'evento, il British Institutes Pisa, MC Promo srl e il Gruppo Insieme.