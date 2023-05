Una cena di solidarietà per aiutare l'Emilia Romagna

Si muove anche nella nostra provincia la catena della solidarietà per le zone colpite dall'alluvione dell'Emilia Romagna che ha provocato danni alle abitazioni e alle aziende del territorio, con centinaia di sfollati.

Il circolo ARCI 'Casa del Popolo' di Pontasserchio, in collaborazione con il Comitato popolare sangiulianese per la Palestina e i popoli oppressi, ha organizzato una cena per la raccolta di fondi da destinarsi proprio alla regione colpita dalla terribile ondata di maltempo negli ultimi giorni. Appuntamento lunedì 22 maggio, alle ore 20.30, presso il circolo in via Vittorio Veneto 28 a Pontasserchio; è obbligatoria la prenotazione (possibilmente tramite messaggio WhatsApp) ai numeri 3351403083 (Alessio) e 3923130853 (Angela). Contributo della cena (pasta, arrosto e patate): 20 euro.



"Al momento, salvo diversa indicazione dei nostri contatti in loco, parte del ricavato sarà devoluto al paese di Monzuno, attualmente isolato e circondato da decine di movimenti franosi" fanno sapere gli organizzatori che aggiungono: "Chi volesse contribuire ai soccorsi contatti le associazioni impegnate, come le Brigate di Solidarietà Attiva (3383608704) e si metta a loro disposizione. In questo momento c'è necessità di pale, carriole, secchi, stivali di gomma, guanti, generatori, pompe ad immersione per acque scure: chi volesse contribuire fornendo questo materiale può portarlo al circolo ARCI di Pontasserchio entro la giornata di martedì".