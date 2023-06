Torna la 'Cena sotto torri' a Vicopisano: come partecipare

Torna la suggestiva e romantica 'Cena sotto torri' e stelle 2023 in via Lante a Vicopisano, il 12 luglio alle 21, organizzata dall'Amministrazione Comunale, in collaborazione con l'associazione Vico Verde. Tanti tavoli uniti a formarne uno solo, lunghissimo, con laTorre dell'Orologio a scandire un tempo di piacevolezza e benessere, con la musica dal vivo di violino, viola e violoncello.

"Ci sono alcune semplici regole per partecipare alla Cena sotto torri e stelle - spiega l'assessore al turismo, Fabiola Franchi, ideatrice dell'evento - un momento conviviale all'insegna della condivisione, dello stare insieme e del senso di comunità nel cuore del borgo, Bandiera Arancione del Touring Club Italiano e Città dell'Olio. In primis consiglio di prenotare rapidamente, anche se il termine ultimo sono le 13 del 10 luglio, perché i posti saranno assegnati fino a un limite prestabilito, dallo staff organizzativo, e possono esaurirsi in fretta, come sempre accaduto: 335 585 4401, sia telefono che WhatsApp, e

comunicazione@comune. vicopisano.pi.it (stessi recapiti anche per le informazioni)".

I partecipanti devono portare tavoli, quadrati o rettangolari per comporre un'unica, grande tavolata e sedie. Se qualcuno dovesse averli solo rotondi od ovali ci sarà, comunque, un'area dedicata. "Chi non disponesse di un tavolo - spiega Franchi - potrà noleggiarlo in loco, con le relative sedie, al momento dell'evento, al costo simbolico di 4 euro a persona. Si tratta di tavoli che l'Amministrazione noleggia a sua volta per garantire la buona riuscita dell'evento e per consentire a tutti di partecipare facilmente. I partecipanti dovranno provvedere poi all'apparecchiatura del tavolo, con tovaglia bianca di stoffa.I piatti dovranno essere di ceramica, i bicchieri di vetro o di cristallo, le posate di metallo. Il tavolo, inoltre, e qui ci affidiamo alla fantasia, all'estro e al gusto dei commensali, potrà essere addobbato con fiori, centrotavola, candele candele, candelieri, lampade a led a luce calda ecc.".

Per quanto riguarda la cena, che inizierà alle 21, dovrà essere portata da casa, ma un'ottima alternativa è acquistare le pietanze negli esercizi commerciali, nelle pizzerie e nei ristoranti del paese, previo accordo con gli stessi. "I partecipanti sono tenuti - continua l'assessore che ha anche la delega all'Ambiente - a sparecchiare e a raccogliere rifiuti ed eventuali avanzi che dovranno differenziare a casa propria. Come organizzatori potremo fornire, se utili, gli opportuni sacchini e saremo, comunque, a disposizione per particolari esigenze. Coloro che portano il tavolo possono presentarsi dalle 18.30 per l'assegnazione dei posti, coloro che, invece, lo noleggiano, potranno arrivare più tardi considerando, però, che la cena inizierà alle 21. Tutti saranno accolti dallo staff".

"Infine - conclude Franchi - non abbiamo previsto alcun dress code, ci affidiamo a chi prenderà parte alla cena, considerata la splendida atmosfera dell'evento. Un solo, piccolo consiglio, sempre per illuminare un serata speciale, in un contesto architettonico unico, i colori chiari e tenui sono quelli che risaltano di più. Vi aspettiamo, sarà come sempre un evento divertente e speciale".