Il cenone di Capodanno è anche solidarietà: torna l'iniziativa dell'associazione San Tommaso in ponte

Il Cenone di Solidarietà del 31 dicembre, promosso dall'associazione San Tommaso in ponte, giunge alla sua quarta edizione. Un'iniziativa che vuole dare continuità all’esperienza iniziata in piena pandemia, di vicinanza con coloro che si trovano in una situazione di difficoltà, momentanea o di più lunga durata, italiani e stranieri, portando nelle loro case il cenone di fine anno anche questa volta preparato dal Ristorante Anita Osteria.

Le famiglie sono state individuate in collaborazione con la Caritas Diocesana di Pisa, la Pubblica Assistenza Pisa, il Progetto Homeless. Sono 31 famiglie (95 componenti di cui 23 bambini e adolescenti), 30 gli ospiti del dormitorio e 5 dell’Housing First.

"La scelta del conferimento al domicilio - spiega l'associazione - tiene conto delle sensibilità e delle esigenze espresse dalle famiglie che preferiscono festeggiare in casa questa serata particolare".

I volontari di San Tommaso e lo staff di Anita guidato da Federico Benacquista, con gli chef Alessio Mazzanti, Bappry Mahadi e Abdus Salam, predisporranno i cestini e i primi si faranno rider per raggiungere le abitazioni delle famiglie, partendo dal Collegio Universitario Femminile F.M.A in via San Tommaso, che da sempre partecipa all’organizzazione dell’evento.

Il menù tiene conto delle diversità culturali, religiose e alimentari. E’ previsto un menù bambini. Chi vuole può sostenere il cenone 2023 con una libera offerta. Per il versamento con bonifico: IBAN IT06J0856214001000000300678. Per informazioni chiamare il numero 3498100204 o mandare messaggio WhatsApp.