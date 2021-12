Censimento: si avvia verso la conclusione l'edizione 2021 del rilevamento permanente

Sta per concludersi il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni (edizione 2021) che quest’anno vede coinvolte alcune famiglie dei Comuni di Casale Marittimo, Cascina, Fauglia, Montopoli in Valdarno, Orciano Pisano, Pisa, Ponsacco, San Giuliano Terme, San Miniato, Santa Croce sull’Arno, Santa Luce, Terricciola, Montescudaio, Monteverdi Marittimo, Pomarance, Buti, Calcinaia, Capannoli, Chianni, Palaia, Pontedera, Casciana Terme Lari e Vecchiano.

Il prossimo 13 dicembre è il termine ultimo entro cui le famiglie, che hanno ricevuto il questionario dall’Istat, dovranno restituirlo via web secondo le indicazioni fornite nella lettera ricevuta. E’ importante che tutti gli interessati inviino il questionario. L’operazione censuaria, infatti, consente di acquisire una maggiore conoscenza del tessuto sociale, economico e urbano del territorio, indispensabile per comprendere ed intervenire più efficacemente a soddisfare i

bisogni degli individui e delle famiglie. Per ulteriori informazioni e per la consultazione di documenti e contenuti multimediali, è possibile consultare il sito web istituzionale 'Censimento giorno dopo giorno', raggiungibile collegandosi all’indirizzo https://censimentigiornodopogiorno.it/.