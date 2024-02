Servizi educativi, l'assessore Buscemi: "In corso il censimento dell'offerta scolastica"

L’assessore alla scuola e ai servizi educativi del Comune di Pisa Riccardo Buscemi ha dato mandato agli uffici comunali dei Servizi educativi di effettuare il censimento dei servizi scolastici attivi, come l’orario prolungato, il dopo scuola, la ludoteca e gli altri servizi a domanda individuale presenti sul territorio comunale.

"L’intento - spiega l’assessore Buscemi - è quello di mappare l’offerta educativa curricolare e non curricolare, scuola per scuola, associazione per associazione, quartiere per quartiere del Comune, allo scopo di disporre di un quadro aggiornato della situazione e poter attivare nuovi servizi laddove necessario, integrandoli con quelli esistenti o attivandoli dove mancanti, senza cannibalizzare ciò che già esiste".

"L’esperienza passata ha evidenziato che le ludoteche a Pisa non hanno grande gradimento: troppo pochi frequentatori rispetto al loro costo, anche perché è richiesta la presenza di un genitore o di altro accompagnatore - puntualizza Buscemi - Dopo la sosta forzata dovuta al Covid, abbiamo riflettuto sulla necessità di ripensare tutta l’offerta, con un giusto equilibrio tra esigenze educative e conciliazione famiglia-lavoro".

"Concluso il censimento che stiamo effettuando in questa fase, affiancato da un’attività di confronto con le scuole, capiremo dove e come indirizzare la nostra progettazione, anche se abbiamo già l’idea di attivare due o tre nuovi luoghi in città per dare a servizi che mancano. Come amministrazione comunale non possiamo prescindere da un serio metodo di analisi dei fabbisogni, delle risorse a disposizione e delle esigenze reali dei cittadini, che vanno necessariamente monitorate perché possono cambiare nel tempo, prima di intraprendere nuovi investimenti".