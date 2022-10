Alloggia abusivamente in una cantina di un condominio e la trasforma in una centrale del falso

Nella prima mattinata di ieri, 1 ottobre, in via Artemisia Gentileschi a Pisa, su segnalazione dei residenti, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura ha proceduto al controllo di una cantina, dove era stato segnalato un accesso abusivo.



I poliziotti hanno scovato all‘interno un cittadino bengalese 27enne, in regola con il soggiorno, che in passato aveva alloggiato regolarmente in un appartamento del condominio e che aveva occupato abusivamente il locale ricavandone una sorta di alloggio. La perquisizione a carico del giovane ha permesso di trovare in suo possesso circa 14 grammi di marijuana, nonché una vera e propria centrale di contraffazione: nel locale infatti erano accatastate numerose paia di occhiali da sole di marca contraffatta, adesivi e materiali di note griffes da apporre per la contraffazione di occhiali, 10 telefoni cellulari del cui possesso il 27enne non dava spiegazione.



Al termine della perquisizione l’uomo è stato accompagnato in Questura. Il copioso materiale è stato sottoposto a sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria, mentre il cittadino bengalese è stato denunciato alla Procura della Repubblica per una sfilza di reati: invasione di edifici, danneggiamento della porta della cantina, ricettazione dei cellulari e introduzione nello Stato di materiale con marchi contraffatti; è stato inoltre segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.



Stamani la pattuglia di zona della Squadra Volanti ha rifatto un giro nel condominio in questione per verificare che fosse tutto a posto, 'pizzicando' lo stesso bengalese che, pur di ritornare nel vano abusivamente occupato, aveva forzato il lucchetto nel frattempo apposto dal proprietario. Ricondotto in Questura, è stato nuovamente denunciato alla Procura della Repubblica per i reati di invasione di edifici e danneggiamento aggravato, con la intimazione a rivolgersi agli enti caritatevoli presenti sul territorio per l’ospitalità.