Centri estivi del Comune: l'elenco delle attività

Partono lunedì 5 luglio le attività dei centri estivi del Comune di Pisa. L’offerta dei centri estivi è stata realizzata sulla base delle attività proposte dalle associazioni del territorio selezionate tramite apposito bando del Comune, e prevede un’ampia gamma di attività sportive, culturali e ludiche rivolte a tutte le fasce di età. Le iscrizioni per bambini e adolescenti di età compresa tra i 18 mesi e i 14 anni si possono fare direttamente presso le sedi delle associazioni il cui elenco è pubblicato sul sito del Comune. Le tariffe applicate dai soggetti convenzionati sono calmierate e calcolate sulla base dell’Isee che le famiglie dovranno presentare al momento dell’iscrizione. Le famiglie interessate possono scaricare tutte le informazioni necessarie all’indirizzo: https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/campi-solari.

"Anche per quest’anno - dichiara l’assessore alle Politiche educative Sandra Munno - nonostante il ritardo con cui sono state pubblicate le linee guida ministeriali che autorizzavano le attività estive, siamo riusciti in tempo utile a garantire il servizio rivolto alle famiglie. Grazie all’adesione di tante associazioni del territorio da lunedì partirà una ricca offerta di attività formative che copre tutto il territorio, con una proposta variegata e progetti che spaziano dalla città, al litorale, a San Rossore e attività specifiche per ogni fascia di età, con priorità ai bisogni specifici dei bambini con disabilità. Tutte le attività saranno svolte in completa sicurezza, nel pieno rispetto delle linee guida stabilite dal Governo. Ricordo infine che il Comune di Pisa è stato in grado di attivare i centri estivi, solo grazie allo stanziamento di 168mila euro di risorse proprie, dato che i finanziamenti ministeriali, ad oggi non sono ancora arrivati. Appena arriveranno, saremo in grado di ampliare ulteriormente il contributo a disposizione delle associazioni e delle famiglie".

L’elenco delle sedi interessate dai Centri estivi 2021

Fascia 0-3 anni: presso l’asilo Nido d’Ape (Arnera) con attività dal 5 al 30 luglio; presso l’asilo Pantera Rosa (Arnera) con attività dal 5 al 30 luglio; presso il centro educativo Eta Beta (Paim) con attività dal 5 al 30 luglio; presso l’asilo nido Girotondo (Arnera) con attività dal 5 al 30 luglio. A queste attività si aggiungono gli asili nido San Rossore, San Biagio e Isola delle Farfalle, in cui servizi nido sono stati prolungati per il mese di luglio, per i bambini che già frequentano la struttura.

Fascia 3-6 anni: asilo nido d’infanzia San Rossore (Consorzio Infanzia Pisa) per la fascia 3-6 anni, con attività dal 5 al 30 luglio; asilo nido San Biagio (Consorzio Infanzia Pisa) per la fascia 3-6 anni con attività dal 5 al 30 luglio, asilo nido Snoopy (Consorzio Infanzia Pisa) per la fascia 3-6 anni con attività dal 5 al 30 luglio; scuola infanzia Calandrini (Cassiopea) per la fascia 3-6 anni con attività dal 5 luglio al 27 agosto; scuola infanzia Betti (CSI) per la fascia 3-6 anni con attività dal 5 luglio al 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre;

Fascia 3-6 anni e 6-14 anni: oratorio Sant’Apollinaire a Barbaricina (CSI) per la fascia 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 6 agosto e dal 23 agosto al 10 settembre; Centro Polivalente Cep (Ass. Turris) per la fascia 3-6 e 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 6 agosto e dal 16 agosto al 10 settembre; Circolo Arci Alberone (Arciragazzi) per la fascia 3-6 anni con attività dal 5 luglio al 6 agosto e dal 30 agosto al 10 settembre; scuola primaria Don Milani (Arciragazzi) per la fascia 6-14 anni con attività dal 12 luglio al 6 agosto; San Bartolomeo a Putignano (Simbolo) per la fascia 3-6 anni con attività dal 5 al 30 luglio; Stazione Leopolda (Arcadia) per la fascia 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 30 luglio; Cus Pisa per la fascia 3-6 e 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 10 settembre; Retone Ospedalieri e Lido Tirrenia (Ospedalieri Volley) per la fascia 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 30 luglio e dal 30 agosto al 10 settembre; palestra Champion Pisa (ASD Judo Champion Pisa) per la fascia 3-14 anni con attività dal 5 luglio al 30 luglio; Uisp Village a Marina di Pisa (UISP) per la fascia 3-6 e 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 13 agosto; Piscina Comunale (IES) per la fascia 3-6 e 6-14 anni con attività dal 5 al 30 luglio e dal 30 agosto al 3 settembre; Big Fish a Marina di Pisa per la fascia 3-6 e 6-14 anni con attività dal 5 luglio al 18 settembre.

Per informazioni è possibile contattare l’U.O. Refezione – Attività Estive via mail campisolari@comune.pisa.it; oppure telefonando ai numeri 050910711 –714 – 705-719 – dalle ore 9 alle ore 13 dal lunedì al venerdì e dalle 15 alle 17 il martedì e giovedì; o consultare il sito web all’indirizzo https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/campi-solari.