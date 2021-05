I centri di raccolta dei rifiuti di Castelfranco passano a Geofor

Da martedì 1 giugno 2021 i centri di raccolta dei rifiuti del Comune di Castelfranco di Sotto passeranno al nuovo gestore unico RetiAmbiente che in buona parte della Provincia di Pisa si avvale della Società Operativa Locale Geofor Spa. Contestualmente al subentro del nuovo gestore, sono in programma degli interventi di manutenzione in entrambi i CdR, in particolare su quello di Orentano, rimasto gravemente danneggiato dopo un incendio di alcuni anni fa. Per poter effettuare gli interventi programmati di manutenzione e le necessarie verifiche tecniche finalizzate alla progettazione della riqualificazione della stazione ecologica a servizio delle frazioni, si rende necessaria la chiusura del CdR di Orentano dal 1 giugno fino a sabato 26 giugno 2021.

Al fine di limitare i disagi alla popolazione e evitare abbandoni abusivi sul territorio, sono state intraprese le seguente azioni:

- saranno potenziati i turni di raccolta degli ingombranti a domicilio nel mese di giugno a fronte della chiusura temporanea del CdR di Orentano: è previsto il ritiro a domicilio per 2 volte a settimana previa prenotazione. Si ricorda che il servizio è completamente gratuito. La prenotazione per ritiro degli ingombranti e sfalci/potature può avvenire contattando il numero verde 800 959 095 (da numero fisso) o in alternativa il numero 0587 261880 (da cellulare, a pagamento), dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 17 oppure utilizzando il sito web Geofor (www.geofor.it), previa registrazione dell'utente. Oggi, ad aiutare gli utenti, c’è anche l’app 'Rciclo', che permette di prenotarsi saltando i tempi di attesa telefonica;

- grazie all'accordo con il Comune di Altopascio (Lu) ed il gestore unico RetiAmbiente, dal 1 al 25 giugno 2021 tutti le utenze domestiche e non domestiche delle frazioni potranno accedere liberamente al CdR di Altopascio (Via Fossetta 41/43 località Cerro) a pochi km dai centri abitati di Orentano, Villa Campanile, Chimenti e Galleno. Gli orari di apertura sono indicati sulla porta d'ingresso dell'isola ecologica e cioè dal lunedì al sabato (8-13 lun-mar-gio-sab e, mer- ven 12:30-17 e sab 14-17).