Casciana Terme Lari, torna a pieno regime il centro di aggregazione 'A Metà Strada'

Dal 16 gennaio tornerà finalmente ad essere potenziato il centro di aggregazione 'A Metà Strada', organizzato dalla Misericordia di Lari e sostenuto negli anni dall'amministrazione comunale di Casciana Terme Lari per contribuire a contrastare e prevenire situazioni di isolamento in particolare degli anziani del territorio.

Il progetto, attivo dal 2016, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid19 aveva subito una inevitabile battuta d'arresto e a seguire una rimodulazione per tornare finalmente oggi all'organizzazione prepandemica. Il centro sociale, che ha sede presso i locali della Misericordia, torna a svolgere le proprie attività per l'intera giornata, il martedì e giovedì, incontrando il grande entusiasmo dei partecipanti.



“L'obiettivo del progetto è lo sviluppo della socializzazione in particolare tra anziani attraverso l'organizzazione di molteplici attività come quelle culturali, di riattivazione cognitiva, motoria, ludica e artistica-manuale per promuovere lo sviluppo di relazioni all'interno del gruppo e contrastare la solitudine - ha commentato l'assessore alle Politiche sociali, Federico Tremolanti - ringrazio per questo la Misericordia che da anni insieme all'amministrazione dà gambe ad un'iniziativa che

sostiene momenti preziosi di incontro tra anziani anche attraverso l'organizzazione di laboratori e attività di qualità. Come amministrazione sosteniamo il progetto con la fornitura dei pasti ai partecipanti e incrementando le risorse storiche di 5.000 euro proprio perché riteniamo il progetto fondamentale per l'intera nostra comunità”.



“Un contributo quello del Comune che risulta fondamentale per la riuscita delle attività del centro di aggregazione sociale e che si dimostra indispensabile per mantenere e potenziare un progetto che risulta strategico e assolutamente da sostenere per l'impatto positivo che ha sui nostri anziani - ha spiegato il governatore Nicola Orazzini - come Misericordia siamo molto soddisfatti perché grazie alla sinergia e collaborazione con l'amministrazione riusciamo a rispondere ad un'esigenza reale dei nostri anziani che alla notizia hanno subito dimostrato grande entusiasmo esprimendo un forte bisogno di socialità”.



“La vicinanza agli anziani del territorio attraverso attività e progetti di qualità è sempre stato un punto qualificante del nostro mandato di governo - ha commentato il sindaco Mirko Terreni - e il centro di aggregazione 'A Metà Strada', a cui teniamo in modo particolare e su cui investiamo da anni proprio per gli ottimi risultati che dà in termini di soddisfazione dei partecipanti, si inserisce proprio in questa linea. Come amministrazione siamo felici di essere riusciti insieme alla Misericordia a potenziare nuovamente il centro e ad assicurare tempo di qualità alla fascia più anziana della nostra popolazione".