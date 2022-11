Nasce il nuovo Centro commerciale naturale delle Capanne di Montopoli Valdarno

Una nuova organizzazione per valorizzare il paese e le sue attività e rendere il territorio sempre più attrattivo e fruibile. Diventà realtà il Centro Commerciale Naturale delle Capanne di Montopoli Valdarno, una nuova associazione composta da 16 imprenditori, commercianti e professionisti che lavoreranno in piena sinergia con Confcommercio Provincia di Pisa. Nel corso della prima assemblea è stato eletto Maurizio Di Gioia, titolare di Sì Pizza, nella carica di presidente, e Marusca Bello in quella di vicepresidente.

"Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro al nuovo presidente e alla sua squadra", afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Vedere la nascita di un nuovo Centro Commerciale Naturale non è affatto scontato in questo periodo di estrema difficoltà che stanno attraversando le imprese. Grazie al responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli e alla collaborazione con l'amministrazione comunale possiamo salutare una nuova realtà che risponde a una precisa esigenza dei commercianti e alla loro volontà di diventare protagonisti di un commercio di qualità, anche collaborando con le associazioni del territorio".

"Come amministrazione siamo davvero felici di vedere la costituzione di un nuovo Ccn, una novità che risponde perfettamente a quello che era uno dei nostri obiettivi di mandato", dichiara l'assessore alle attività produttive di Montopoli Valdarno Valerio Martinelli. "Facciamo i migliori auguri al presidente, al suo direttivo e a tutta l'associazione per un buon lavoro, grazie all'impegno del consigliere comunale Paolo Moretti e alla collaborazione con Confcommercio potremmo contare su un nuovo interlocutore, in una frazione caratterizzata dall'alta densità di attività commerciali che costituiscono il cuore pulsante di questo territorio. Sosterremo sempre i Ccn come abbiamo fatto in questi anni anche attraverso eventi e progetti curati in sinergia".

"Quella di costituire un Centro Commerciale Naturale che coinvolgesse molte attività del Paese era un'ambizione che avevamo da tempo", sottolinea il nuovo presidente del Ccn di Capanne Maurizio Di Gioia. "Ci metteremo subito al lavoro per inaugurare un nuovo percorso, aperto a tutte le attività che vorranno aderire".

Ecco i componenti del Centro commerciale naturale di Capanne: Maurizio Di Gioia (Sì Pizza), Marusca Bello (Bar 7000 Caffè), Flora Dello Russo (Oreficeria Dello Russo), Francesca Duranti (Carpe Diem), Alessandra Bianco (Arte Scuola Cartoleria), Lorenzo Vaglini (consulente finanziario), Nicola Ammannati (La Botte Piena), Gaia Cau (Asd Freelife), Roberto Remorini (Alimentari Da Roberto), Cosimo La Salvia (Il Barrino), Riccardo Leoncini (Macelleria Desideri), Francesca Disanto (DP Ottica), Gabriele Sevieri (Skin Ink Tatoo & Beauty Potion), Moira Filidei (Delizie e Sapori da Moira), Paola Nencioni (Alimentari Nencioni), Federica Micheli (Estetista).