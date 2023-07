Il Centro commerciale naturale di Marina di Pisa entra in Confcommercio

Lo storico Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa entra in Confcommercio Provincia di Pisa. La decisione, all'unanimità dei suoi componenti, è stata presa nel corso dell'ultima seduta del Consiglio Direttivo riunito mercoledì 28 giugno. Cambio di rotta quindi rispetto Confesercenti, precedente associazione di riferimento.

"Ci aspettiamo grandissima collaborazione con l’associazione che ci rappresenterà per il perseguimento dei nostri obiettivi, a partire dalla difesa, la tutela e la promozione delle piccole e medie imprese del territorio", ha detto la presidente del Ccn di Marina di Pisa Simona Rindi. "Abbiamo dato immediatamente la nostra disponibilità", afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli: "Rappresentare le imprese è il nostro mestiere e in questa situazione non potevamo che tendere una mano a una realtà storica come il Ccn di Marina di Pisa, tra i più importanti non solo nella provincia, ma nell’intera Regione, a cui aderiscono 55 imprese su 65, il 90% delle attività del territorio: era impensabile voltare le spalle a un segmento così importante per l’economia del Litorale".

"L’ingresso del Centro commerciale naturale rappresenta sicuramente una grande opportunità per la nostra associazione, prosegue Pieragnoli - insieme vogliamo rappresentare difficoltà e opportunità di un territorio dotato di un grande potenziale, forti anche del lavoro svolto dal Ccn per il mantenimento del necessario equilibrio tra le esigenze delle imprese e quelle dei residenti. Sono convinto che in sinergia possiamo contribuire concretamente alla crescita economica del nostro Litorale".

Costituito il 31 dicembre del 2008, il Ccn di Marina di Pisa è una libera associazione di fatto, senza scopo di lucro, che ha l'obiettivo di promuovere le attività commerciali del territorio, la difesa dei loro interessi, con particolare riguardo alle aziende della piccola e micro impresa. I componenti del consiglio direttivo del Centro commerciale naturale di Marina di Pisa sono: Presidente - Simona Rindi (Magie Noir Abbigliamento), Vicepresidente - Simone Landi (Edicola La Nuova Marina), Consiglieri - Teresa Basilei (Baccano On The Beach), Roberto Ascione (Frutti di Mare), Sara Cicalini (Panineria Il Crudo).