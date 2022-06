Rinasce il Centro Commerciale Naturale di Ponsacco con un nuovo consiglio direttivo

Rilanciare il commercio di Ponsacco attraverso progetti, eventi e iniziative e valorizzare il territorio per renderlo sempre più fruibile e attrattivo. Questa la mission del Centro Commerciale Naturale di Ponsacco, che si è ricostituito in un nuovo consiglio direttivo che vede alla presidenza la conferma di Alessandro Simonelli (già presidente Confcommercio Pisa Area Vasta), e una squadra composta da 22 imprenditori e professionisti.

"Da anni stiamo svolgendo un lavoro capillare sull'intero territorio per il suo sviluppo commerciale e turistico e con il nuovo consiglio siamo pronti ad affrontare con entusiasmo un nuovo percorso fianco a fianco con la stuttura di Confcommercio Provincia di Pisa", afferma il presidente del Centro Commerciale Naturale di Ponsacco Alessandro Simonelli: "Il nostro gruppo, aperto a tutte le attività che vorranno aderire, lavorerà per valorizzare al massimo non solo il centro storico, ma l'intero territorio e le sue eccellenze, anche attraverso iniziative ed eventi. Anche il nuovo progetto di riqualificazione recentemente presentato dall'amministrazione comunale per il restyling di piazza D'Appiano, piazza della Repubblica, corso Matteotti e piazza Valli nasce proprio grazie all'impulso di Confcommercio e al contributo di idee e progetti messi in questi anni".

"I migliori auguri di buon lavoro a una squadra che con grande disponibilità assicura impegno e dedizione per il futuro di Ponsacco - i complimenti del direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - è ammirevole vedere imprenditori e professionisti che si impegnano per il proprio territorio nonostante il momento estremamente difficile, condizionato dagli scenari di guerra, dal caro energia e dall'aumento delle materie prime che purtroppo non fanno dormire sonni tranquilli alle nostre imprese".

Ecco i componenti del Centro commerciale naturale di Ponsacco: Alessandro Simonelli (Ottica Simonelli), Anna Ricci (Ricci Divani), Bartolomeo Di Girolamo (On the Road), Chiara Mangini (Pizzeria Da Chiara), Cinzia Ravera (CR immobiliare), Dario e Franco Caroti (Tentazioni), Elena Guerrini (Bar La Mostra), Enrico Giovannetti (Macelleria Bini), Fabio Barillà (Pasticceria Setteveli), Giacomo Mosi (Autoscuola Toscana), Gina Sorino (Impronte da Gina), Giulia Barabotti (Pizzeria La Luna), Laura Foschi (Ivahoa), Lucia Gemignani (Studio Gemignani), Nicoletta Gambaccini (Art Bijoux), Patrizia Gasperini (Agenzia Remax), Rita Chiavazzo (Sistema Centri Dentali), Sara Puccinelli (Mode), Sara Volterrani (Undici), Stefania Volpi (AltaModa), Tiziana Taurino (Baby Bazar).