Centro commerciale naturale di Tirrenia: navetta gratuita e sicurezza i temi da affrontare per l'estate

Valentina Noccioli, titolare di Sport Style, è la nuova presidente del Centro commerciale naturale di Tirrenia. La nomina in occasione dell’assemblea dei soci che ha visto la partecipazione anche del presidente area pisana Luigi Micheletti, del presidente Litorale Alessandro Cordoni, del responsabile area pisana Simone Romoli e del coordinatore sindacale Giulio Garzella.

La nuova squadra del Ccn di Tirrenia è completato dalla vicepresidente Emanuela Falcone (Bar La Chicchera), dalla tesoriera Deborah Pavoletti (L'angolo del panino) e dai Diego Guidi (Gastronomia da Salva) e Graziella D'Ambrosio (Ferramenta Bitossi). Alla nuova presidente le immediate congratulazioni dei presidenti Micheletti e Cordoni. "Ripartiamo con un gruppo di lavoro importante e soprattutto guidato da una persona molto valida e rappresentativa degli interessi di tutti. Siamo convinti che i risultati saranno immediati".

"Ringrazio i colleghi per la fiducia - sono state le prime parole da presidente di Valentina Noccioli - e la Confesercenti Toscana Nord per il supporto che ha sempre dato e continuerà a dare al nostro Ccn. Il primo atto del nuovo direttivo sarà l’immediata richiesta dell’avvio dal 15 giugno fino al 15 settembre del servizio navetta gratuito sul litorale con i bus di linea. Un servizio fondamentale per questa stagione che tutti si augurano sia di definitiva ripartenza e che non può essere rinviato".

Al presidente Cordoni l’argomento sicurezza: "Dopo i recenti atti vandalici ai danni di operatori di Marina, non nascondiamo il timore che con l’avvio della stagione turistica ci sia una recrudescenza della microcriminalità su tutto il litorale. Per questo chiediamo una presenza fissa di pattuglie e soprattutto sollecitiamo nuovamente la convocazione del comitato provinciale ordine pubblico e sicurezza, ringraziando al contempo i carabinieri per aver colto le nostre sollecitazioni e aver fermato la banda di minorenni teppisti che hanno ripetutamente colpito il ristorante Teste e Lische in piazza Gorgona".

La conclusione della presidente Noccioli: "Il direttivo del Ccn si incontrerà a breve con l’ufficio eventi di Confesercenti Toscana Nord per definire un calendario di eventi compatibilmente con le normative e i protocolli covid e l'andamento della stagione turistica. Chiederemo infine un incontro di presentazione al sindaco Conti e all'assessore Pesciatini".