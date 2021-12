Tirrenia: al Bagno Alma il campo base per la formazione dei cani bagnino

Ufficializzata questa mattina dalla Sics Cani salvataggio della Toscana, in occasione dello scambio degli auguri, l'apertura di un nuovo campo base per la formazione di unità cinofile per il soccorso in mare nello stabilimento 'Bagno Alma' di Tirrenia, grazie alla disponibilità della titolare Elisabetta Giurlani, amante degli animali e proprietaria di quattro cani.

La collaborazione era partita in via sperimentale due anni fa su proposta del consigliere comunale Alessandro Bargagna, con l'allora assessore Gianna Gambaccini, oggi ricordata con affetto durante la cerimonia, per il Comune di Pisa ed il presidente Fabrizio Fontani di SIB Confcommercio Pisa, con l'istituzione, per la stagione estiva, di due postazioni integrate sulla spiaggia libera presidiate da operatori Sics (assistenti bagnanti) accompagnati da cani bagnino.

"Siamo felici che oggi l'assessore Veronica Poli ci abbia consegnato, insieme al presidente del Consiglio comunale Alessandro Gennai, all'europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi e all'assessore Giovanna Bonanno, un encomio come riconoscimento del nostro impegno - afferma Salvo Gennaro, presidente del Sics Toscana - voglio esprimere a nome di tutti i volontari della Sics la nostra gratitudine al sindaco e a tutta l'amministrazione pisana, in primis al consigliere Alessandro Bargagna, per l'appoggio profuso alla nostra proposta, che di certo mette le basi per una collaborazione puntuale e fattiva sul territorio, nel quale le organizzazioni di volontariato appartenenti al Terzo settore rivestono un ruolo importantissimo".