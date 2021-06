Centro prelievi: dalla prossima settimana percorsi separati a Cisanello

Gli utenti con accesso diretto seguiranno una via differente dai pazienti in possesso di una prenotazione

Dalla prossima settimana all’ospedale di Cisanello verranno separati i percorsi per chi deve effettuare il prelievo di sangue. Gli utenti con prenotazione della fascia oraria dovranno recarsi all’Edificio 1 e in quella sede effettueranno accettazione e prelievo. Tutti gli altri utenti in accesso diretto (privi di prenotazione) dovranno recarsi invece come di consueto all’Edificio 2B (di fronte). Questa differenziazione dei flussi consentirà un notevole snellimento nei tempi di attesa migliorando complessivamente il servizio anche in termini di comfort.

Nulla cambia al momento riguardo agli utenti che scelgono il Centro prelievi di Santa Chiara. Sono inoltre in via di risoluzione i problemi all’infrastruttura che gestisce i sistemi di pagamento, che hanno causato in questi ultimi giorni dei rallentamenti nelle procedure di accettazione.