A Pisa il nuovo Centro regionale di riferimento per Listeria monocytogenes

Istituito dalla Giunta regionale della Toscana (con delibera 734 del 27 giugno 2022), presso la UOT Toscana Nord di Pisa dell’IZSLT (Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana), il nuovo Centro regionale di riferimento per Listeria monocytogenes di origine umana ed animale nell’ambito della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria. In base al provvedimento il nuovo Centro attiverà una rete di collaborazione tra i laboratori della Regione Toscana e nuovi protocolli di intervento mirati a rafforzare, nel contesto di prevenzione in sicurezza alimentare, il ruolo regionale.

“L’assegnazione di questi nuovi compiti al nostro Ente - dichiara Andrea Leto, direttore generale dell’Ente - permette un’attività di controllo territoriale puntuale e continuativa, riconosce la specializzazione tecnica dei laboratori e l’elevata competenza del personale dell’Istituto. La Listeria monocytogenes - prosegue Leto - nell’ambito dei patogeni a trasmissione alimentare, costituisce uno dei maggiori rischi per la sanità pubblica, per questo è sottoposta a monitoraggio nazionale e sovranazionale allo scopo di definire strategie sanitarie basate su un approccio di epidemiologia molecolare”.

L’Istituto ha sviluppato strutture finalizzate ad attività in grado di integrare la sorveglianza epidemiologica e di laboratorio per una capillare azione preventiva nei confronti delle malattie trasmissibili, la UOT Toscana Nord di Pisa dell’IZSLT dispone di strumentazione, competenze analitiche e diagnostiche che consentono la caratterizzazione microbiologica e molecolare di patogeni isolati (tipizzazione molecolare e sequenziamento genomico), sia di origine veterinaria che umana, nell’ambito delle attività di Controllo Ufficiale degli alimenti e di Diagnostica delle Malattie trasmesse da alimenti, avvalendosi anche di elevate prestazioni svolte dai laboratori della Sede Centrale IZSLT (sequenziamento dell’intero genoma WGS).

Il CRR svilupperà una rete di contatto con il Laboratorio Nazionale di Riferimento per Listeria monocytogenes, individuato presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise; l'Operational Contact Point dell’ECDC per la listeriosi presso l’Istituto Superiore di Sanità; il CeRRTA, Centro Regionale per le Tossinfezioni alimentari della Regione Toscana con il quale già esistono consolidati rapporti di collaborazione.

Tra i principali scopi del Centro rientrano:

- Collaborazione e supporto nella predisposizione e monitoraggio di piani di campionamento mirati per la ricerca di Listeria monocytogenes in alimenti di origine animale;

- Partecipazione ad attività di coordinamento delle azioni e dei ruoli delle strutture sanitarie regionali operanti nel campo della Sicurezza Alimentare;

- Supporto alla programmazione ed esecuzione di attività formative in materia di Sanità Pubblica Veterinaria, con particolare riferimento agli aspetti di epidemiologia applicata;

- Informazione alla comunità sui fattori di rischio legati alle malattie a trasmissione alimentare (MTA) e sulla corretta gestione degli alimenti; divulgazione scientifica in merito alle indagini epidemiologiche di eventi territoriali di interesse per la comunità scientifica e medica, nazionale ed

internazionale;

- Attività di monitoraggio della percezione dei cittadini del livello di servizio coordinato offerto dalle strutture regionali alla popolazione, in tema di prevenzione e trattamento dei casi di MTA.