Centro di spaccio smantellato in via Cattaneo

Controlli del territorio, segnalazioni di residenti e riscontri delle telecamere di sorveglianza, fino al blitz. Siamo in via Cattaneo a Pisa, con gli agenti del Nosu della Polizia Municipale che hanno smantellato una base di spaccio. L'area era sotto osservazione da tempo, con la situazione sospetta poi sostenuta anche da precise indicazioni fornite dai residenti e dagli aderenti al gruppo dello 'Sguardo di vicinato'. In particolare era attenzionato un appartamento al secondo piano di un palazzo popolare, occupato da un 27enne tunisino, peraltro pregiudicato per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti.

Gli elementi raccolti, fra cui immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, hanno convinto gli agenti a procedere al controllo più approfondito. E' stato accertato che noti tossicodipendenti si recavano sul posto, entrando e uscendo entro pochi secondi nell'androne del palazzo, per poi allontanarsi repentinamente. In alcuni casi i visitatori, suonato il campanello, attendevano guardando in alto per poi raccogliere la dose fatta cadere a terra.

Gli agenti del commissario Paolo Migliorini hanno perquisito l'appartamento al rientro del tunisino in casa. Sono stati sequestrati una bilancina di precisione, alcuni grammi di eroina ed il telefono cellulare utilizzato dall'uomo, sul quale sono stati trovati numerosi messaggi con richieste di cessioni, prezzi ed appuntamenti proprio a quell'indirizzo. Rinvenute in casa anche diverse banconote di diverso taglio, ritenute provento del traffico illecito. L'uomo era stato arrestato l'anno scorso a Lucca per lo stesso reato.