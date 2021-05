Centro vaccinale per i dipendenti delle imprese: accordo Croce Rossa-Unione Industriale

In attesa di poter attivare le vaccinazioni in azienda, le istituzioni si accordano per la previsione di un centro di sostegno alla campagna che può accogliere 1200 persone a settimana

Vaccini anti-Covid e aziende, l’Unione Industriale Pisana è pronta a sostenere le imprese associate anche in questa importante fase del contrasto alla pandemia grazie a un protocollo d'intesa siglato con il Comitato di Pisa della Croce Rossa Italiana. Il protocollo prevede la realizzazione di un centro vaccinale unico nella sede della Croce Rossa di Pisa, a Ospedaletto, per le imprese della provincia associate all’Unione Industriale Pisana. In programma per venerdì 28 maggio alle 11 un webinar per le aziende associate nel corso del quale saranno illustrati gli aspetti operativi e indicati dettagli e modalità di questa nuova opportunità.

Mentre la campagna vaccinale in tutta Italia sta procedendo con il risultato di accrescere la copertura vaccinale delle fasce più deboli, la popolazione tra i 30 e 59 anni che ha completato il ciclo rappresenta solo l’11%, mentre il 25% ha avuto almeno una dose. "L’Unione Industriale Pisana - dichiara Patrizia Alma Pacini, presidente UIP - si sta muovendo con la Regione Toscana per ottenere nel più breve tempo possibile il numero di vaccini necessario per attivare le vaccinazioni in azienda. Per ottimizzare i tempi e la logistica della distribuzione dei vaccini abbiamo voluto creare, per ora, un unico centro vaccinale che possa accogliere circa 1200 persone alla settimana, grazie alle strutture e al personale altamente qualificato della Croce Rossa. Auspichiamo che la campagna vaccinale possa accelerare in modo ancora più incisivo per velocizzare l’uscita dalla pandemia".

"Il Comitato di Pisa della Croce Rossa Italiana è attivo per cercare di non lasciare indietro nessuno in campo sociale e sanitario - dichiara Antonio Cerrai, presidente CRI Pisa - consapevoli che l'unica soluzione a questo problema possa arrivare solo attraverso la vaccinazione di massa, abbiamo accolto con estremo favore la richiesta di collaborazione dell'Unione Industriale Pisana per stilare un accordo con il quale procedere, nella nostra sede di Ospedaletto, alla vaccinazione del personale riconducibile alle aziende del territorio della provincia di Pisa da loro rappresentate".