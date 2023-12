Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa - Lucca - Massa Carrara: cerimonia per i 100 anni

Si è svolta presso la Villa del Gombo, nella Tenuta di San Rossore, la cerimonia per il centesimo anniversario della pubblicazione del più antico Albo professionale degli Agronomi presente presso la sede dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa - Lucca - Massa Carrara.

Il documento, risalente all'anno 1923, è antecedente ai provvedimenti di legge che tra il 1925 e 1929 definirono l'attuale assetto delle principali professioni ordinistiche e figura tra quelli custoditi dallo storico segretario, Gino Zaccagnini, memoria storica e punto di riferimento dell'Ordine di Pisa per oltre 50 anni.

Un traguardo che evidenzia le profonde radici sulle quali si basa l'odierna attività professionale dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali, che fu regolamentata, in epoca 'moderna', solo nel 1929. Nel tempo il campo di azione si è notevolmente ampliato, rispetto al classico ambito agricolo e forestale, spaziando fino ai piani zonali, urbanistici e paesaggistici, alle opere di sistemazione e ripristino ambientale, alla tutela del suolo e delle acque, alla pianificazione territoriale e ai piani ecologici, alla progettazione di costruzioni in ambito rurale e civile, alla progettazione degli invasi idrici con paramento in terra e molto altro ancora.

Particolare importanza ha assunto negli ultimi anni la figura professionale del Dottore Agronomo e Dottore Forestale 'progettista del cibo', a tutela dei consumatori.

Hanno partecipato all'evento il vicepresidente del Consiglio Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Dottori Forestali, Renato Ferretti, il presidente dell'Ente Nazionale di Previdenza Pluricategoriale, Stefano Poeta, con i consiglieri Andrea Costanzo e Alberto Bergianti, la vicepresidente e assessore all'Agricoltura della Regione Toscana Stefania Saccardi, il sindaco di Pisa Michele Conti, agronomo iscritto all'ordine di Pisa - Lucca - Massa Carrara, il presidente del Parco di San Rossore Lorenzo Bani e i rappresentanti degli altri ordini professionali.

Presenti il presidente dell'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa - Lucca - Massa Carrara, Luigi Casanovi, assieme ai componenti dell'attuale Consiglio e ai suoi predecessori Elisabetta Norci, Guido Franchi e Marta Buffoni. Ha coordinato Robert Lee, giornalista RAI e agronomo.

"Cento anni di storia documentata per l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Pisa - Lucca - Massa Carrara rappresentano l'occasione per guardare al futuro, pensando alle esperienze del passato - ha commentato Casanovi - per garantire una migliore gestione del'ambiente, del territorio e dei processi produttivi".

Nel corso della giornata sono stai consegnati attestati di benemerenza agli iscritti all'Ordine di Pisa - Lucca - Massa Carrara con oltre 40 anni di anzianità di iscrizione.

La cerimonia si è conclusa con una degustazione di prodotti e piatti tipici delle tre province di Pisa, Lucca e Massa Carrara, organizzato in collaborazione con le locali Associazioni Cuochi.