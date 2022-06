2 Giugno: le celebrazioni per la Festa della Repubblica in Piazza dei Miracoli

Si celebra domani, 2 giugno, anche a Pisa il 76° anniversario della Festa della Repubblica Italiana. Il prefetto Maria Luisa D'Alessandro presiederà la cerimonia istituzionale che si svolgerà, alla presenza delle autorità civili e militari, presso piazza dei Miracoli alle ore 10.00.



Nel corso della celebrazione, che avrà inizio con l'esecuzione dell'inno d'Italia da parte della banda del CAPAR e l'alzabandiera, il prefetto, dopo la rassegna dello schieramento militare, darà lettura del tradizionale messaggio del Capo dello Stato. Saranno poi consegnate le onorificenze dell'ordine 'Al merito della Repubblica Italiana' ai cittadini residenti nel nostro territorio provinciale che si sono particolarmente distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per lodevoli servizi svolti nelle carriere civili e militari.

Ecco i nomi degli insigniti: prof. avv. Francesco Bosetti; dott. Salvatore De Marco; prof.ssa Anna Maria Di Milia Tongiorgi; col. Giulio Duranti; prof. dott. Michele Emdin; isp. sup. Vito Giangreco; sig. Fabio Gronchi; dott.ssa Alessandra Mugnetti; prof. dott. Mario Petrirzi; dott.ssa Silvia Pini; dott.ssa Sara Salvetti; col. Alessandro Tufano.



A seguire, una rappresentanza degli studenti delle scuole superiori di II grado della città darà lettura di alcuni articoli della Costituzione e di un breve commento sui valori repubblicani.

La cerimonia si concluderà con un'esecuzione musicale da parte del Coro dell'Università di Pisa.