Cento anni della Casa Cottolengo di Pisa, l'Asl: “Sinergia con il sistema dei servizi sociali”

La dottoressa Laura Guerrini, direttore dei servizi sociali dell'Azienda USL Toscana nord ovest, ha partecipato stamattina (martedì 17 gennaio) alla cerimonia per il centenario della fondazione della Casa Cottolengo di Pisa. In occasione dell'evento è stato annunciato l'inizio, a breve, della ristrutturazione della Casa, dopo i ritardi imputabili alla pandemia. Come si legge nel comunicato stampa che ha dato notizia dell'iniziativa "nella Casa Cottolengo di Pisa è in corso un radicale intervento di ristrutturazione. La nuova struttura avrà a disposizione 80 posti letto per anziani non autosufficienti (20 in più rispetto agli attuali), oltre a 12 posti letto e ulteriori spazi che possono rispondere ai nuovi bisogni sociali e sociosanitari della cittadinanza pisana".

"Strutture di assistenza come la Casa Cottolengo di Pisa sono già oggi realtà che garantiscono strutture, tecnologia, organizzazione e sicurezza per i pazienti e per gli operatori - dice la dottoressa Guerrini - e sono convinta che i lavori di ristrutturazione annunciati aumenteranno ancora di più la qualità delle prestazioni e permetteranno una più profonda sinergia con il sistema dei servizi socio-sanitari e con il servizio sanitario".