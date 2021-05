Turismo e sport, piazza dei Cavalieri 'aprirà' il Longines FEI Endurance World Championship 2021

Si svolgerà in piazza dei Cavalieri, uno dei luoghi più celebri di Pisa, la cerimonia di apertura della Longines FEI Endurance World Championship 2021: appuntamento fissato a giovedì 20 maggio. Lo ha approvato la Giunta comunale con un atto d’indirizzo, trattandosi di "un’opportunità per la valorizzazione, a livello locale, nazionale e internazionale, del territorio pisano e della sua tradizione".

"Pisa sarà sotto i riflettori internazionali grazie al campionato mondiale Longines FEI Endurance, che vede la partecipazione delle migliori squadre nazionali di tutto il mondo - dice l’assessore al Turismo Paolo Pesciatini - si tratta di uno tra i più grandi eventi sportivi, con forte valenza turistica, che finalmente ripartirà in totale sicurezza in questa fase complicata a causa del Covid-19. Un appuntamento di straordinaria rilevanza e richiamo, in grado di stringere un rapporto sempre più stretto con la città e con il nostro Parco di San Rossore, contesto ambientale perfetto ad ospitare una gara di livello mondiale di questo tipo. Siamo molto soddisfatti di accogliere nuovamente, dopo lo stop obbligato dello scorso anno, gli atleti, le autorità e gli appassionati di questo sport che sa coniugare bellezza, ambiente, stile e amore per i cavalli che a Pisa, come noto, ha una nobile e antica tradizione".

Il Longines FEI Endurance World Championship 2021, in programma dal 20 al 23 maggio prossimi, è inserito anche all’interno della campagna di promozione della Regione Toscana 'Toscana, Rinascimento senza fine'.