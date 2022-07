Vicopisano commemora l'eccidio nazista della famiglia Petri

L'amministrazione comunale di Vicopisano commemora l'uccisione della famiglia Petri da parte dei nazisti, lunedì 25 luglio alle 18, in località Il Termine, in via Butese a Vicopisano. "Ci sono date che scandiscono la vita di una comunità - dice il sindaco Matteo Ferrucci - e che diventano giorni diversi, speciali, in cui, ancora di più, riflettere su ciò che è stato e su ciò che non deve essere. Mai più. Una di queste date per noi è il 25 luglio. Il ricordo di tutti e di tutte corre, infatti, alla Famiglia Petri, a quel 25 luglio del 1944 in cui Gino, Giulio e Alberto Petri, furono arrestati e poi fucilati dai nazisti".

"Per onorare e trasmettere la loro memoria - aggiunge il vicesindaco con delega alla Memoria, Andrea Taccola - l'amministrazione ha organizzato, lunedì 25 luglio alle 18, in collaborazione con ANPI Vicopisano, una cerimonia al cippo che ricorda l'eccidio. Sarà presente Leonardo Animali, in rappresentanza dell’Istituto Alcide Cervi, per suggellare di nuovo il forte legame che lega amministrazione e Istituto, famiglia Petri e famiglia Cervi, nella difesa dei valori dell'antifascismo, della democrazia, della pace e della Memoria".

Interverrà, in rappresentanza dell'amministrazione, il sindaco Matteo Ferrucci, saranno presenti la Giunta e alcuni consiglieri e consigliere. Farà il suo intervento, di seguito, Gloria Bigongiali vicepresidente di ANPI Vicopisano, che parlerà anche del valore e del significato storico della 'pastasciutta antifascista' dei Fratelli Cervi, evento che, come ogni anno si svolge al Circolo ARCI L'Ortaccio di Vicopisano, a 79 anni dalla pastasciutta offerta il 23 luglio 1943 dalla famiglia Cervi a Campegine, in provincia di Reggio Emilia, per festeggiare la caduta del regime fascista. La commemorazione avrà splendidi intermezzi di musica e di letture, grazie al Maestro Enrico Bernini e alla consigliera alla Cultura Elena Pardini. Per informazioni: 050796525, comunicazione@comune.vicopisano.pi.it e www.comune.vicopisano.pi.it.