Cerimonia a Palazzo Gambacorti per il conferimento della cittadinanza a 18 nuovi italiani

Si è svolta questa mattina, giovedì 15 febbraio, a Palazzo Gambacorti, una cerimonia per il conferimento della cittadinanza italiana a 18 cittadine e cittadini. Ad accogliere i neo-cittadini italiani in Sala delle Baleari l'assessore con delega alla partecipazione e ai rapporti con il cittadino Gabriella Porcaro.

"Quello dell'attribuzione della cittadinanza è un momento particolarmente significativo sia per i nuovi cittadini che per le istituzioni - ha dichiarato l'assessore Gabriella Porcaro - si tratta dell'acquisizione di un diritto importante ed è bello che avvenga in un luogo simbolico come Sala delle Baleari. E’ sempre emozionante conoscere nuove persone che portano con sé un bagaglio di conoscenze e usanze diverse dalle nostre. Come amministrazione celebriamo questo momento invitando i nuovi cittadini a giurare sulla Costituzione e ritengo molto importante valorizzare questo evento rendendolo pubblico, in modo che la comunità si senta partecipe e accogliente nei loro confronti. Molti di loro hanno dovuto lasciare il proprio Paese, gli affetti e tanto altro per un progetto migratorio fatto di rischi e sfide. Ora, però, son arrivati nel nostro Paese e nella nostra città e siamo sicuri che potranno contare sulla nostra comunità locale per costruire insieme il loro futuro".

Ai neo-cittadini è stata consegnata una cartellina contenente la Costituzione, l'inno d'Italia e l’attestato che certifica il conferimento della cittadinanza.