Celebrazione in piazza e consegna delle onorificenze per la 78° Festa della Repubblica

Domenica 2 giugno, a partire dalle ore 10, in piazza Mazzini antistante il Palazzo del Governo, si svolgerà la cerimonia celebrativa del 78° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, alla presenza delle Autorità Civili, Militari e Religiose della provincia. Alla cerimonia parteciperà il Corpo Bandistico del Centro Addestramento paracadutisti Folgore.

IL PROGRAMMA. Alle 10 avrà luogo la cerimonia dell'alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso della quale sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, seguirà, sempre in piazza Mazzini, la consegna delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana, conferite dal Capo dello Stato a coloro che si sono distinti per aver acquisito benemerenze nella propria vita lavorativa, in attività svolte a fini sociali e umanitari o per i lodevoli e segnalati servizi svolti nelle carriere civili e militari.

L'ELENCO DEI 14 INSIGNITI. Commendatore dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': dottor Alessandro Furiesi

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Generale di brigata Sergio Cardea

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': dottor Renzo Castelli

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Luogotenente Luca Salotti

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Luogotenente Marco Barbani

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Alessandro Susini

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Luototenente Maurizio Catalanotti

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Luogotenente Bruno Mara

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Luogotenente Giovanni Alfieri

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Fabio Ghimenti

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Leonardo Bargagna

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Benedetto Patti

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': avvocato Nicola Tamburini

Cavaliere dell'Ordine 'Al merito della Repubblica Italiana': Alessandro Palomba