2 novembre: una corona alla memoria dei poliziotti caduti in servizio

Questa mattina, nell’ambito delle cerimonie di commemorazione della ricorrenza dei defunti, il questore di Pisa Gaetano Bonaccorso e il prefetto di Pisa Maria Luisa D’Alessandro hanno deposto una corona alla memoria dei poliziotti caduti in servizio, ma anche in ricordo dei tanti colleghi che hanno lasciato la vita terrena. La corona è stata deposta al famedio della caserma della Polizia di Stato 'Goffredo Mameli' di via San Francesco, dove sono apposte le lapidi che ricordano l’estremo sacrificio dei poliziotti caduti in servizio. La benedizione è stata officiata dal cappellano provinciale della Polizia di Stato don Giovanni Corti.