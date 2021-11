Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate: il programma del 4 novembre

Giovedì 4 novembre si svolgeranno le consuete cerimonie previste per la Festa dell’Unità nazionale e Giornata delle Forze Armate promosse da Comune di Pisa, Provincia di Pisa, Prefettura di Pisa e Presidio militare. Questo il programma della giornata:

- ore 8.20 Giardino Caduti di Laconi G 222 Lupo 92 - Pisa, via Carlo Del Prete. Deposizione corona di alloro

- ore 9 Monumento ai Caduti G 222 Lyra 34 - Marina di Pisa, Largo Betti. Deposizione Deposizione corona di alloro

- ore 9.30 Monumento ai Caduti di Nassirya - Tirrenia, via dei Fiori. Deposizione corona di alloro

- ore 10 intitolazione rotatoria al Milite Ignoto. Intersezione tra via Fossa Ducaria ed Aurelia

- ore 10.45 Ponte di Mezzo. Cerimonia dell’alzabandiera e inno nazionale

- ore 11.15 Logge di Banchi. Intervengono: Giuseppe Castaldo, Prefetto di Pisa, Lettura messaggio del Presidente della Repubblica; Gen. B. A. Alessandro De Lorenzo, Lettura messaggio del Ministro della Difesa; Michele Conti, Sindaco di Pisa; Massimiliano Angori, Presidente della Provincia di Pisa

- ore 15.30 Ponte di Mezzo. Cerimonia dell’ammaina Bandiera

- ore 18 Logge di Banchi. Concerto della Società Filarmonica Pisana

Tutte le iniziative si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida in vigore per ridurre il rischio di contagio Covid-19.