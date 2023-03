Vicino alla nuova edicola della legalità la cerimonia in ricordo delle vittime di mafia

Cerimonia stamani in Piazza Martiri della Libertà per la Giornata della memoria di tutte le vittime innocenti delle mafie. L'iniziativa si è svolta nei pressi dell'albero della legalità, fatto piantumare dall'amministrazione comunale nel 2021 in memoria di Giuseppe Tallarita, vittima della mafia. Sono intervenuti il sindaco di Pisa, Michele Conti, l'assessore alla Legalità, Giovanna Bonanno, e le autorità cittadine.

Nel corso dell’iniziativa è stata anche presentata la nuova edicola della legalità collocata in Piazza Martiri della Libertà, lungo il muro di recinzione dell’area della Scuola Superiore Sant’Anna, in adiacenza del parcheggio sul lato nord della piazza. La struttura sarà inaugurata nel prossimo mese di luglio e sarà un 'contenitore' di iniziative culturali ed eventi legati alla promozione della cultura della legalità e dell’educazione civica. Il Comune di Pisa avvierà in quest’ottica un percorso di coprogettazione che, attraverso una manifestazione di interesse aperta a soggetti pubblici, associazioni del privato sociale e del terzo settore, sarà finalizzato ad individuare i soggetti promotori delle varie iniziative. Il progetto avrà una durata di due anni, da luglio 2023 a luglio 2025, che potrà essere ampliata previa delibera della Giunta comunale.

"Questa importante giornata - dichiara il sindaco Michele Conti - si arricchisce di un atto di impegno concreto: l’installazione dell’edicola della legalità in piazza Martiri della Libertà. Nuova e presto operativa grazie a giovani, studenti e associazioni che la riempiranno di contenuti per rilanciare l’impegno comune nella lotta contro tutte le mafie. Una promessa mantenuta dall’amministrazione, conseguente al protocollo d’intesa siglato da Comune, Università di Pisa, Prefettura e associazione Libera".

"Secondo il cronoprogramma stabilito - prosegue Conti - l’amministrazione comunale si è attivata per la redazione del progetto della struttura ed ha ottenuto dalla Soprintendenza il parere favorevole per il posizionamento dell’Edicola che rappresenta, un luogo fisico importante dedicato al tema della Legalità e uno spazio aperto all’esterno e alla città dove poter organizzare eventi ed iniziative specialmente nel periodo primaverile ed estivo. Il miglior modo per promuovere insieme la cultura della legalità in una terra che, purtroppo, non si è dimostrata immune da infiltrazioni mafiose, come ha dimostrato la recente inchiesta Keu. A Pisa istituzioni cittadine unite, insieme ai cittadini e agli studenti, rinnovano oggi l’impegno contro tutte le mafie".

"Ringrazio tutte le autorità presenti per questa Giornata - dichiara l’assessore alla Legalità Giovanna Bonanno - che vuole essere un momento di profonda riflessione e soprattutto un momento per onorare tutte le vittime innocenti delle mafie, tutti coloro che hanno pagato con la vita il prezzo della giustizia e della legalità. Come ogni anno è importante per noi commemorare questa ricorrenza per far presente il nostro impegno nella lotta alla criminalità organizzata ma anche nella diffusione e sensibilizzazione alla cultura della legalità, per non far morire le idee testimoniate di chi ha combattuto le mafie nell'affermazione dei propri diritti e delle libertà negate. Come amministrazione nel 2021 abbiamo voluto fortemente istituire questo luogo della memoria con l'intitolazione dell’Albero della Legalità e con l'apposizione di una targa, nella piena convinzione che tale luogo possa effettivamente far rivivere il ricordo di tutti coloro che hanno combattuto le mafie con la propria vita, per non dimenticare i loro sacrifici, il loro dolore, il loro esempio e nello stesso tempo manifestare la nostra vicinanza ed affetto a tutti i familiari delle vittime innocenti di mafia".

La nuova edicola della legalità

La struttura è di tipo removibile con finiture in corten ed infissi in vetro. Al suo interno ha uno spazio suddivisibile in due parti: una parte per l’esposizione delle pubblicazioni e delle stampe informative; ed uno spazio che potrà essere organizzato per incontri. E’ stato inoltre previsto un piccolo magazzino per il deposito di sedie e attrezzature necessarie agli eventi esterni; sarà dotato di prese multifunzionali per le proiezioni e luci esterne. Lo spazio retrostante, fra il muro della Scuola Superiore Sant’Anna e l’edicola, sarà illuminato e protetto collocando sui due estremi laterali due fioriere che impediscano l’accesso.