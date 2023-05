Intitolata a Valter Palandri la tribuna coperta dello stadio di Calci

L’amministrazione comunale di Calci, ricevuto il via libera dalla Prefettura di Pisa, ha intitolato la tribuna coperta dello Stadio Comunale di via Tevere a Valter Palandri, scomparso a soli 66 anni nel 2017, persona che aveva dedicato molti anni a servizio della comunità calcesana, sia come amministratore in Comune sia nell’associazionismo locale, soprattutto nel mondo dello dello sport.

"Ferroviere, amministratore comunale, appassionato di calcio e innamorato di Calci" si legge sul cartello della Tribuna Coperta 'Valter Palandri', salutato con una piccola ma sentita cerimonia alla presenza di familiari, amici, colleghi e amministratori comunali, fra i quali il sindaco Massimiliano Ghimenti e il vicesindaco con delega allo sport Valentina Ricotta. "Sono certo - ha commentato il primo cittadino - che chiunque abbia conosciuto Valter, che era stimato e benvoluto da tutti, condivida questa scelta. Spero tanto che, da lassù, Valter abbia potuto vedere quante persone che gli volevano bene non lo hanno affatto dimenticato, bensì si ricordano di lui con stima e con tanto, tanto affetto".

Come amministratore, Palandri fu consigliere comunale per ben tre consiliature: dal 1999 al 2004, dal 2009 al 2014 ed infine dal 2014 fino a pochi mesi prima della morte. Purtroppo, nel corso della terza esperienza di consigliere, quando ricopriva anche l’incarico di Capogruppo di maggioranza, dovette lasciare l’incarico per i motivi di salute che, dopo pochi mesi, ne causarono la prematura scomparsa. Valter, nella propria esperienza di amministratore, dimostrò anche capacità di mediazione rappresentando la comunità di Calci in numerose assemblee sovracomunali e di area pisana. Appassionato di calcio, come volontario fu inoltre impegnato nel mondo calcistico della Valgraziosa, sia nello storico settore giovanile del Viola Club Calci che nella società dilettantistca A.C. Calci, contribuendo alla valorizzazione dello sport sul territorio e alla crescita sana dei ragazzi di Calci.