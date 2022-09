Università, cerimonia di saluto ai Professori Emeriti e conferimento dell’Ordine del Cherubino: i nomi

L'8 settembre alle 16,30, nell'aula magna nuova del palazzo 'La Sapienza' dell'Università di Pisa (via Curtatone e Montanara, 15) si tiene la cerimonia ufficiale di saluto ai Professori Emeriti e il conferimento dell’Ordine del Cherubino. Sarà possibile seguire l’evento anche in streaming su YouTube.

La cerimonia sarà introdotta dal rettore dell’Università di Pisa Paolo Mancarella. I professori emeriti sono sette: Marco Pasquali, Francesco Pegoraro, Mario Petrini, Gaetano Pierpaolo Privitera, Roberto Romboli, Neri Salvadori, Guido Tonelli. Il titolo di emerito è attribuito con Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, su richiesta degli atenei, a professori ordinari in pensione con almeno venti anni di servizio.

I professori e le professoresse ai quali viene conferito l’Ordine del Cherubino sono undici: Maurizio Persico, Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, Leonardo Tognotti, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale, Emanuela Navarretta, Dipartimento di Giurisprudenza, Marco Macchia, Dipartimento di Farmacia, Daniele Dalli, Dipartimento di Economia, Giovanni Batignani, Dipartimento di Fisica, Gabriella Fontanini, Dipartimento di Patologia Chirurgica, Medica, Molecolare e dell'area Critica, Romano Danesi, Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale, Marilina Betrò, Dipartimento di Civiltà e Forme Del Sapere, Mauro Tulli, Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica, Gianluigi Ferrari, Dipartimento di Informatica.

L’Ordine del Cherubino è una onorificenza conferita dal Magnifico Rettore dell’Università di Pisa, in seguito a delibera del Senato Accademico, a professori ordinari dell’Ateneo pisano che abbiano contribuito ad accrescerne il prestigio per i loro particolari meriti scientifici o per il loro contributo alla vita ed al funzionamento dell’Università.Il conferimento è accompagnato dalla consegna di un diploma e di una insegna nella quale è rappresentato il Cherubino con sei ali.