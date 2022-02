Atleti positivi al Covid: come ottenere il certificato per la ripresa dell’attività sportiva

La ASL Toscana nord ovest informa gli atleti che sono stati positivi al Covid, che per riprendere l’attività sportiva è necessario il certificato di 'return to play' rilasciato dall’ambulatorio dove è stata effettuata la visita di idoneità sportiva.

La medicina dello sport di Pisa e di Pontedera ha istituito un canale dedicato: per accedere è necessario inviare una mail a medsport-pisa@usl5.toscana.it o medsport-vde@usl5.toscana.it