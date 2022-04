Sanità: alta qualità per il Centro di riabilitazione motoria di Volterra

Nei giorni scorsi si è svolto l’audit dell’Ente verificatore CSQ IMQ che ha confermato la certificazione del Sistema qualità aziendale del Centro di riabilitazione motoria Inail di Volterra, per la "progettazione ed erogazione di programmi terapeutici personalizzati di riabilitazione funzionale, rivolti a pazienti con disabilità motorie in regime residenziale, semiresidenziale ed ambulatoriale".

Il Centro di Volterra è inoltre accreditato per lo svolgimento di attività riabilitativa non ospedaliera per 23 posti letto in regime residenziale e 23 posti in regime semiresidenziale dalla Regione Toscana ed è riconosciuto come centro ambulatoriale di recupero e di riabilitazione funzionale. Il centro fornisce prestazioni riabilitative rivolte agli infortunati sul lavoro e/o tecnopatici e assistiti SSN in fase post-acuta, le cui condizioni risultino stabilizzate sotto il profilo clinico generale. Le principali patologie trattate sono i politraumi, i traumi fratturativi degli arti e del rachide, i traumi complessi degli arti, le ricostruzioni chirurgiche dei tendini della mano, le ricostruzioni legamentose del ginocchio e della spalla, le artroprotesi, le lesioni nervose periferiche, i traumi vertebro-midollari successivamente al percorso di cura nelle Unità Spinali. Il centro è, inoltre, centro di ricerca clinica per la validazione di nuove tecnologie per la riabilitazione muscolo-scheletrica.