Certificazione European Master of Science in Nuclear Engineering per tre laureati dell’Università di Pisa

Anche quest’anno il percorso di studi in Ingegneria nucleare dell’Università di Pisa si conferma tra le eccellenze europee. La prestigiosa certificazione Europea EMSNE (European Master of Science in Nuclear Engineering), assegnata annualmente dalla Associazione ENEN (European Nuclear Education Network) è stata riconosciuta nel 2021 solo a sei studenti, tre dei quali dell’Università di Pisa.

Gli studenti UNIPI che hanno ottenuto il riconoscimento sono Ossama Abedelhalim, Sara Kassem e Dario Passafiume, che hanno conseguito la laurea magistrale in Ingegneria nucleare presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università di Pisa e hanno svolto il loro lavoro di tesi presso il Commissariàt à l’Energie Atomique di Saclay a Parigi, Francia e il Karlsruhe Institute of Technology, Germania.

I requisiti per la certificazione includono infatti un curriculum di studi di eccellenza e adeguato al paradigma Europeo e il completamento di un periodo di studio o ricerca all’estero presso una istituzione membro di ENEN, in modo da garantire i massimi standard di qualità della formazione, ma anche la partecipazione degli studenti a una cultura e a un know-how comuni tra le università europee, grazie alla possibilità di fare esperienza in diversi centri di ricerca sul nucleare in europa, e di creare così una rete di contatti e collaborazioni tra scienziati di diverse nazionalità.



L’ufficializzazione della certificazione è avvenuta lo scorso settembre durante il congresso NESTet, tenutosi a Bruxelles, che ha ospitato una cerimonia di proclamazione.

"La certificazione degli ingegneri nucleari pisani avviene ormai sistematicamente da molti anni, confermando il contributo fornito dal corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Nucleare dell’Università di Pisa al mantenimento degli studi e della ricerca nel settore nucleare, anche con il saldo inserimento nelle reti Europee dell’istruzione universitaria per la fissione e la fusione (ENEN e FuseNet) e la partecipazione a progetti di ricerca e di sviluppo della didattica in ambito Europeo ed Internazionale - sottolineano dall'Ateneo pisano - i nostri tre nuovi 'EMSNE laureates' sono già impegnati in studi dottorali in Italia e all’estero. Anche a loro, come ai numerosi colleghi degli anni precedenti, vanno le nostre congratulazioni e i nostri fervidi auguri per la loro carriera e le loro aspirazioni personali".