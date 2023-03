Porto di Marina di Pisa, firmato l’atto di cessione delle aree comunali al privato

Firmato ieri dal Comune di Pisa e dalla società Namira sgr, società che gestisce il fondo immobiliare che sarà sviluppato da Marina Development Corporation, un atto notarile transattivo per la chiusura del vecchio contenzioso al Tar e per la cessione delle aree comunali alla società interessata ad investire nell’area del Porto di Marina di Pisa. Lo rende noto la stessa amministrazione comunale.

“L’operazione che siamo riusciti a portare a termine - dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - rappresenta una svolta decisiva per il completamento del progetto di sviluppo turistico del Porto di Marina. La firma di questo atto notarile, che segue l’approvazione della delibera in Consiglio comunale, permette al Comune di Pisa di incassare 5,2 milioni di euro dalla vendita delle aree comunali e consente alla società investitrice di portare avanti il progetto di realizzazione di strutture ricettive, residenze, servizi ed esercizi commerciali destinati ad un turismo di qualità, completando la riqualificazione dell'intera area a ridosso del Porto".

“L’amministrazione in questi anni - spiega il sindaco - ha lavorato in maniera continuativa per interloquire con tutti i privati che si sono affacciati con interesse a questo progetto. Dal momento in cui un investitore ha manifestato la volontà di andare fino in fondo e acquisire le aree, si è messa in moto la macchina comunale. L’impegno dell’amministrazione è stato quello di portare avanti un lavoro certosino di ricognizione di particelle, terreni e infrastrutture di proprietà comunale da cedere al privato che realizzerà gli investimenti. Grazie ad un intenso lavoro portato avanti con costanza dagli uffici comunali, il Comune è riuscito ad arrivare alla predisposizione di questi atti che finalmente mettono l’investitore in condizioni di portare a termine il piano di sviluppo turistico ricettivo, chiudendo un contenzioso che andava avanti da molti anni e che aveva bloccato la crescita turistica del Porto”.

"Questa ulteriore acquisizione alla Marina di Pisa conferma il nostro impegno nel rilancio di questa destinazione a noi molto cara e nell’adempimento di tutti gli obblighi della convenzione. Inoltre mette fine al contenzioso tra il Comune e i precedenti proprietari che da tempo impediva il rilancio di questa area strategica per la città di Pisa - ha sottolineato il CEO di Marina Development Corporation Giuseppe Noto - siamo determinati a rendere Marina di Pisa una destinazione di successo, con architetture d’autore ed esercizi commerciali in grado di attivare flussi di visitatori durante tutto l’anno, restituendo valore a un’area da troppi anni inutilizzata".