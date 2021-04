Decoro urbano: installati 18 nuovi cestini sui lungarni

Ai 27 nuovi cestini per la raccolta dei rifiuti posizionati nel mese di febbraio nel tratto compreso tra via Oberdan e piazza Garibaldi e nelle strade adiacenti a Borgo Stretto-Borgo Largo, si sono aggiunti in questi giorni altri 18 cestini installati tra Largo Ciro Menotti e i lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti e Mediceo. In particolare i 9 cestini collocati lungo le spallette dei Lungarni Mediceo e Pacinotti, saranno posizionati per la stagione primaverile-estiva, dal 1 aprile al 30 settembre, in quanto nel periodo invernale sussiste un vincolo dal parte del Genio Civile per mantenere sgombri i lungarni per eventuali interventi di emergenza idraulica come le piene dell'Arno.

In totale sono quindi 45 i nuovi cestini tutti uguali, in acciaio prima scelta, che sono stati posizionati per migliorare la qualità urbana del centro storico. I nuovi cestini, di colore antracite e con il logo del Comune di Pisa, hanno una maggiore capienza rispetto ai precedenti e possono contenere fino a 80 litri di rifiuti indifferenziati. Sono stati inoltre sottoposti a trattamenti anticorrosione e contro l’urina dei cani.

“Si è scelto di armonizzare l’asse Borgo Stretto-Borgo Largo e i Lungarni - spiega l’assessore all'Ambiente Filippo Bedini - introducendo cestini tutti uguali che danno uniformità agli arredi urbani presenti in questa area del centro, andandosi a integrare perfettamente con le fioriere recentemente installate e con i copri cassonetti per le attività commerciali. Un sistema completamente rinnovato di concepire la cura ambientale urbana e gli arredi in centro storico, che ha visto la nostra amministrazione collocare 100 copri cassonetti automatizzati, di cui 65 contenitori per la raccolta del vetro e 35 per l’organico, 45 cestini per la raccolta differenziata, due nuove isola interrate, oltre alle fioriere ornamentali e le fioriere antisfondamento. Un nuovo approccio alla cura dei dettagli e alla valorizzazione della bellezza del nostro centro cittadino che stiamo portando avanti con costanza e impegno”.