Che voto dareste alla sanità in Toscana e nell’area in cui vivete? Partecipate al sondaggio Demopolis per Today

Secondo voi, negli ultimi 2 anni, i servizi sanitari sono migliorati o peggiorati? Che voto dareste alle strutture ospedaliere, ai Pronto Soccorso e ai medici di famiglia? Su che cosa bisognerebbe investire per il miglioramento della Sanità in Toscana?

Parliamo della salute in Toscana e nella vostra Città dopo i mesi dell’emergenza Covid. Che giudizio dareste, nel complesso, sulla qualità della Sanità nell’area in cui vivete?

Partecipate in 3 minuti al sondaggio promosso dal nostro quotidiano in collaborazione con l’Istituto Demopolis. Per rispondere al questionario

CLICCATE QUI