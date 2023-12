"Non so perché l'ho fatto. Chiedo scusa per il mio gesto". Si è giustificato così l'autore del danneggiamento delle luci natalizie su Corso Matteotti davanti agli uomini della Polizia Locale di Pontedera. Il caso risale a circa 10 giorni fa, dopo che lo stesso sindaco Matteo Franconi aveva denunciato il caso sui social. L'uomo è stato identificato e deferito all'Autorità Giuduziaria per il reato di danneggiamento aggravato.

I primi episodi risalgono all'inizio del mese, dopo che l'amministrazione comunale pontederese ha dato incarico a una ditta per l'installazione delle luci di Natale nel centro cittadino. Una volta installate, a più riprese sono state messe fuori uso attraverso il taglio dei cavi elettrici, causando, oltre al disservizio, un danno all'amministrazione. Così è partita l'indagine della Polizia Locale, soprattutto con l'ausilio delle numerose telecamere dell'impianto di videosorveglianza comunale presenti nell'area. E' così che il soggetto è stato ripreso mentre tagliava i suddetti cavi.

Alla fine si è quindi arrivati all'identificazione del sospettato: un 70enne pontederese, già noto alle forze dell'ordine e con precedenti di Polizia. Convocato presso il Comando di via Fratelli Bandiera e messo davanti ai fatti, l'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, senza riuscire a dare un motivo al gesto.