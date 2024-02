Proseguono gli incontri dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa nell’ambito della campagna di diffusione della cultura della legalità, avviata a favore degli studenti, secondo un protocollo siglato dal Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri e il Miur. Nei giorni scorsi il Comandante della Stazione Carabinieri di Chianni ha incontrato gli studenti delle classi 3, 4ª e 5ª elementare di Chianni dell’Istituto Comprensivo Casciana Terme-Lari. Durante l’incontro, che ha visto la partecipazione di tanti alunni e tre insegnanti, dopo la proiezione del video istituzionale attraverso il quale i ragazzi hanno potuto conoscere le varie articolazioni dell’Arma dei Carabinieri e le sue specialità, il Comandante ha approfondito il concetto di 'legalità', inteso come rispetto di tutte quelle regole, anche le più basilari, che regolano il vivere civile di una società, finalizzate all’educazione dei giovani di oggi affinché diventino, in futuro, degli adulti coscienziosi ed onesti.

I Carabinieri hanno poi affrontato, con un linguaggio semplice e attraverso esempi concreti di fatti accaduti e la proiezione di fumetti esplicativi, temi di grande attualità quali il bullismo, l’uso consapevole dei social network e il cyber bullismo. I militari hanno spiegato ai piccoli alunni come avvicinarsi e usare in modo intelligente le varie piattaforme, fugando dubbi e perplessità connessi all’uso di smartphone, chat e social in genere, sottolineando l’importanza di prestare attenzione ai messaggi ricevuti e alle richieste di amicizia, evitando di rispondere se non si è certi di chi c'è dall’altra parte della tastiera e facendo capire l’importanza di prevenire certi comportamenti scorretti (a volte sottovalutati dai giovani che si sentono 'protetti' dallo schermo) per evitare conseguenze, a volte, anche molto gravi.

Gli alunni, che hanno mostrato grande interesse per gli argomenti trattati e per le varie attività dei diversi reparti dell’Arma, hanno rivolto al Comandante di Stazione diverse domande. L’incontro dei giorni scorsi è solo uno dei tantissimi appuntamenti, che vedono i Carabinieri della Compagnia di San Miniato impegnati presso le scuole (primarie e medie superiori e inferiori) presenti nel comprensorio.