Oltre un chilo di droghe nel bauletto del motorino: arrestato

Bel colpo nel contrasto allo spaccio realizzato dalla Questura di Pisa, con l'arresto in flagranza di reato di un cittadino tunisino trovato in possesso di oltre un chilo di diversi tipi di droga. L'operazione è stata svolta mercoledì scorso, 15 maggio, partendo da una segnalazione arrivata da via Tommaso Pisano. La chiamata parlava di una persona sospetta che si aggirava fra le case, anche in motorino. Cosi le Volanti sono partite per effettuare il controllo.

L'uomo è stato rintracciato in base alla descrizione fornita dal cittadino. Il soggetto fin da subito si è mostrato intollerante, e infatti sono state trovate in suo possesso di alcune dosi di sostanza stupefacente. La perquisizione si è poi estesa al mezzo di trasporto e all'interno del bauletto è stato trovato il 'tesoretto' di sostanze stupefacenti: gli agenti hanno sequestrato 178 dosi involucri di cocaina, 20 panetti di Hashish dal peso 855 grammi e 53 involucri di eroina dal peso di 134,4 grammi. Un totale di oltre un chilo e 100 grammi di droga che al dettaglio sarebbe valso più di 30mila euro.

Dopo l'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio, il personale di Volante e Squadra Mobile ha proceduto alla perquisizione dell'abitazione dell'uomo, trovando due telefoni cellulari probabilmente usati per l'attività illecita. Informata l'autorità giudiziaria dell'accaduto, il soggetto è stato portato in carcere.