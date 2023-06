Dove prima c'era un'edicola arriva una nuova attività enogastronomica di qualità. Apre a Ponsacco in Piazza della Repubblica 'L'Antica Edicola', un innovativo chiosco inaugurato dalla giovane imprenditrice Gaia Catalano, supportata dal padre Michele Catalano e la mamma Barbara Gronchi. "Siamo titolari del negozio di fiori e articoli d’arredo Ykebana in via Vanni e abbiamo deciso di intraprendere con entusiasmo questa nuova avventura nel centro di Ponsacco", raccontano. "Proprio dove sorgeva l'edicola di Piazza della Repubblica abbiamo voluto aprire un'attività food dove è possibile trovare taglieri di salumi e formaggi, panini gourmet e tante eccellenze del territorio in un ambiente completamente rinnovato".

"Una bellissima realtà che apre nel cuore di Ponsacco e gestita da imprenditori conosciuti e stimati", le congratulazioni del presidente Area Vasta di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli. "Un chiosco enogastronomico bello e accattivante nello stile, che ha l’ambizione di dare nuova linfa al centro del paese e che ha tutte le carte per riuscirci, visto quello che la famiglia Catalano è riuscita a realizzare. Voglio spendere una parola in merito al progetto di riqualificazione e restyling urbano con l’inserimento di opere artistiche che sta dando un nuovo volto alla città contribuendo anche ad attrarre nuovi investimenti: un aspetto su cui come Confcommercio abbiamo lavorato in piena sinergia con il Comune, supportati e soprattutto ascoltati da un'amministrazione sensibile a questi temi".

"La riqualificazione del centro nata su impulso della nostra associazione ha proprio l'ambizione di rendere ancor più attraente e fruibile Ponsacco, e uno degli obiettivi è quello di richiamare con forza imprenditori che scelgano un contesto riqualificato per avviare la loro attività. Un sincero in bocca al lupo a Gaia Catalano e alla sua famiglia per questa nuova esperienza", aggiunge il responsabile territoriale di Confcommercio Pisa Luca Favilli.