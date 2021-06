Marina di Pisa, torna il chiosco dei frutti di mare in una versione rinnovata

Lo storico chiosco si è spostato in via Moriconi ma mantiene inalterata la qualità dei propri prodotti. La nuova avventura di Emilio e Roberto

Torna il tradizionale chiosco dei frutti di mare a Marina di Pisa. Una attività presente da quasi 40 anni e che adesso entra in una seconda vita. Il chiosco che prima si trovava fronte mare, dopo i lavori di riqualificazione di piazza Gorgona, si è spostato sul lato che guarda alla caserma dei Carabinieri in via Moriconi con una struttura rinnovata nel solco della tradizione. Non cambiano però i due gestori, Roberto Ascione e Emilio Della Bartola, che hanno riaperto nella nuova ubicazione mantenendo inalterata la celebre qualità e freschezza dei loro frutti di mare.



“Una volta che il Comune ha deciso di riqualificare piazza Gorgona - spiegano - ci è stato chiesto di spostarci sull’altro lato realizzando una nuova struttura per dare continuità alla nostra storica attività. Adesso ripartiamo con tanto entusiasmo”. A questa ripartenza ha partecipato anche Confesercenti Toscana Nord che ha voluto portare il suo in bocca al lupo con il presidente Confesercenti Litorale Alessandro Cordoni, il responsabile area pisana Simone Romoli e la presidente del Centro commerciale naturale di Marina Simona Rindi. “Bisogna dare atto a Roberto ed Emilio - spiega Cordoni - della volontà di proseguire la loro storica attività anche se in una sede diversa. Questo ha voluto dire investire, nel pieno della pandemia, in una nuova struttura che è stata realizzata mantenendo comunque le forme originarie come espressamente richiesto da Comune e Sovrintendenza. Adesso Marina - conclude - ha di nuovo il suo storico chiosco di frutti di mare, non solo punto di riferimento di residenti e turisti ma anche di tante attività di ristorazione”.