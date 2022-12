Chiude lo storico negozio Clelia Mode dopo 55 anni di attività

Arriva il momento della pensione per Clelia Carloni, titolare dello storico negozio di abbigliamento e merceria Clelia Mode nel cuore di Santo Pietro Belvedere, che da gennaio chiuderà definitivamente dopo 55 anni di attività. Una lunga storia che Confcommercio Provincia di Pisa, Comune di Capannoli e Centro Commerciale Naturale di Capannoli e Santo Pietro hanno celebrato con una targa consegnata a Clelia Carloni dal sindaco di Capannoli Arianna Cecchini, dal presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli, dalla presidente del Centro Commerciale Naturale Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi e dalla consigliera comunale con delega al Ccn Alessandra Marianelli.

"Ho cominciato a 18 anni - racconta emozionata Clelia Carloni - nella mia famiglia lavoravano tutti alle Poste e anch'io ero indirizzata su quella strada, ma invece ho voluto cambiare scegliendo con determinazione di aprire una mia attività. In tutti questi anni ci sono stati alti e bassi, ma ho ricevuto grandi soddisfazioni. Avere un'attività significa assumersi grandi responsabilità, ma con impegno e costanza i risultati arrivano e ai giovani d'oggi dico di non perdersi mai d'animo. Sarà difficile immaginare la mia vita fuori dal negozio, ma chiudo con tanta soddisfazioni e ringrazio tutti i clienti che mi stanno riempiendo di affetto con saluti e messaggi in questi giorni".

"Chiude un'attività storica per Santo Pietro, 55 anni sono davvero tanti", il saluto del primo cittadino di Capannoli Arianna Cecchini. "Mancheranno la professionalità di Clelia e la sua vicinanza ai cittadini, merita davvero un riconoscimento per quanto fatto in questi anni e l'auspicio è che la sua attività possa ripartire, magari grazie a un giovane imprenditore o imprenditrice".

"E' sempre un dispiacere quando chiude un'attività, anche se dopo una ricca e longeva esperienza lavorativa nel corso degli anni che ha portato lustro a Santo Pietro e che ha fatto la storia del paese, i nostri più sinceri complimenti a Clelia per questa esperienza e i migliori auguri per la pensione", afferma il presidente con delega al territorio di Confcommercio Pisa Alessandro Simonelli.

"Da quando ho iniziato il mandato da presidente Clelia è stata per me un punto di riferimento, come lo è stata per tutta la cittadinanza, una colonna portante del Ccn oltre che un punto fermo del tessuto commerciale di Santo Pietro e Capannoli, gli auguriamo una buona e meritata pensione", dichiara la presidente del Centro commerciale naturale di Capannoli e Santo Pietro Silvia Rocchi. "Clelia è davvero un mito per Santo Pietro, pensare a questo negozio chiuso e non vederla tutte le mattine sarà difficile, è stata una figura fondamentale per la comunità", il commento finale della consigliera comunale con delega al Ccn Alessandra Marianelli.