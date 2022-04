Chiude dopo 34 anni la Fer Color di Pontedera

Dopo 34 anni ininterrotti di lavoro, proprio in questi giorni, ha cessato l'attività la Fer Color, storico negozio di ferramenta e mesticheria di Pontedera, vero e proprio punto di riferimento per il quartiere di Fuori del Ponte. Per i due titolari, Riccardo Falorni e Stefano Casacci, è arrivata l'ora della meritata pensione.

Stamani il vicesindaco di Pontedera Alessandro Puccinelli si è recato nell'esercizio commerciale di via De Nicola per portare il saluto dell'Amministrazione ai due titolari, ringraziandoli per il lavoro svolto in tutti questi anni. Un lavoro lungo, fatto di passione e rapporti diretti con la clientela, di cortesia e scelta di prodotti di qualità, che ha portato l'attività ad avere anche rapporti con lo stabilimento Piaggio per la fornitura di materiale di verniciatura.

"Ringrazio Falorni e Casacci - ha detto Puccinelli - la loro è la storia di una attività commerciale fatta di dialogo col territorio e di una amicizia tra i due titolari che, cominciata sui banchi di scuola, li ha portati poi a lavorare assieme. Fer Color è stato un punto di riferimento importante, con tanti clienti che ne hanno sempre sottolineato professionalità e gentilezza".