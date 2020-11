Vecchiano, lavori di Acque spa: chiusa la SP 30

Al via dal 13 novembre i lavori a cura di Acque Spa sulla SP 30 al km 16+400 nel Comune di Vecchiano. Gli interventi, che andranno avanti fino a tutta la giornata di domenica 15 novembre, necessitano la chiusura al traffico veicolare h24, fatta eccezione per il passaggio di autoambulanze e bus scolastici: l’Ordinanza di chiusura al traffico è a cura della Provincia di Pisa. “Si tratta di un intervento fondamentale da parte di Acque Spa, poiché al di sotto della strada passa una tubazione primaria per il rifornimento idrico, cui deve essere effettuata un’accurata manutenzione straordinaria. Peraltro l’intervento, in un primo momento, sembrava dover impattare maggiormente sulla viabilità; invece grazie ad un’attenta concertazione tra la Provincia di Pisa, il Comune di Vecchiano ed Acque Spa siamo giunti alla soluzione di chiudere la viabilità il tempo strettamente necessario ad eseguire le lavorazioni, e cioè a partire da venerdì e proseguendo i lavori per tutta la giornata di sabato e domenica”, ha spiegato il sindaco di Vecchiano e presidente della Provincia di Pisa, Massimiliano Angori.