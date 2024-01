Nei giorni di martedì 16 e mercoledì 17 gennaio l'area monumentale intorno a Piazza dei Miracoli a Pisa sarà interessata da modifiche alla viabilità a causa della necessità di procedere allo smontaggio di una gru posizionata in via Cardinale Maffi. Per permettere la movimentazione dei materiali, nei giorni 16 e 17 gennaio saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di sosta e viabilità:

- Via Cardinale Maffi dal civico 18 al civico 24: divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati, divieto di transito veicolare e divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dall’intervento con segnaletica 'transito pedoni sul lato opposto'.

- Via Camozzo: inversione del senso di marcia con nuova direzione verso Piazza Arcivescovado.

- Via Cardinale Maffi, dal civico 18 all’intersezione con via San Tommaso: istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso al fine di consentire l’acceso e l’uscita dei residenti, nel tratto non soggetto a chiusura.

- Via Cardinale Maffi, dal civico 24 all’intersezione con via Camozzo: istituzione del senso unico alternato a vista, con diritto di precedenza secondo il senso di marcia normalmente vigente, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso al fine di consentire l’accesso e l’uscita dei residenti, nel tratto non soggetto a chiusura.

- Via San Ranierino: interdetto l’accesso a via Cardinale Maffi con ingresso da via San Ranierino ai 'trenini turistici' in quanto impossibilitati al transito all’interno della ztl per le loro specifiche dimensioni.

Viabilità alternativa: per chi accede da via San Ranierino sarà necessario procedere per via Camozzo, piazza Arcivescovado e via Don Gaetano Boschi in direzione di piazza Cavallotti, oppure via Capponi in direzione via della Faggiola.