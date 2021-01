Viabilità: chiusa via del Brennero dal 12 al 26 gennaio

La Strada Statale 12 dell'Abetone e del Brennero sarà chiusa al traffico da martedì 12 a martedì 26 gennaio, tutti i giorni, dalle 7 alle 18. La modifica interessa in particolare il territorio di San Giuliano Terme e il collegamento con Pisa. La motivazione, come spiegato da Anas nell'ordinanza pubblicata, riguarda la potatura e l'abbattimento di alcuni platani colpiti da cancro colorato.

L'intervento si divide in due fasi: la prima fase, dal 12 al 18 gennaio, interessa la potatura e l'abbattimento di alcuni platani compresi tra il chilometro 4+364 e 6+795, nel territorio comunale di San Giuliano Terme, da La Figuretta alla nuova viabilità tra la frazione capoluogo e Gello. La seconda, dal 19 al 26 gennaio, riguarderà le piante dal chilometro 3+260 al 4+364, nel territorio comunale di Pisa, quindi da La Figuretta fino alla rotatoria Martiri delle Foibe (incrocio della SS12 con via Paparelli e via Lucchese). La chiusura al traffico va intesa in senso assoluto e in entrambe le direzioni di marcia.

Viabilità alternativa

Per quanto riguarda la prima fase dei lavori (nel Comune di San Giuliano Terme), il traffico sarà deviato con obbligo di percorso alternativo lungo la SP30 via delle Sorgenti, via dei Condotti e via Ulisse Dini. Per quanto riguarda la seconda fase (nel Comune di Pisa), il percorso alternativo sarà lungo via Paparelli, via Gandhi, via Pontecorvo e via Puccini.